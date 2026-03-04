ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО след иранската ракета към Турция: Ще защитим всички свои съюзници

Прехванатата иранска ракета, която е била насочена към турското въздушно пространство СНИМКА: Ройтерс

НАТО остро осъди балистичната ракета на Иран насочена срещу Турция, като подчерта, че Алиансът твърдо подкрепя своите членки в условията на ескалиращо напрежение в региона.

В изявление пред Ройтерс говорител на НАТО потвърди непоколебимата ангажираност на алианса да защитава всички свои съюзници, като специално спомена Турция в контекста на продължаващите регионални атаки на Иран, съобщи Turkiye Today. 

За ракетата първо съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, а по-късно Анкара потвърди, че ракетата е била насочена към въздушното пространство на Турция. Тя е прехваната и свалена над Сирия, близо до турската граница. 

Говорителят подчерта, че позицията на НАТО по отношение на възпирането и отбраната остава твърда във всички области, като специално изтъкна способностите на Алианса в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана.

Иранската балистична ракета е пресякла въздушното пространство над Ирак и Сирия и се е насочила към турското въздушно пространство. Тя е спряна от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО в Източното Средиземноморие.

Отломки от прехващащото оръжие са паднали в район Дортьол в провинция Хатай, след като ракетата е била унищожена във въздуха.

Потвърдено, че отломките принадлежат на прехващащото оръжие за противовъздушна отбрана, а не на приближаващата се ракета. Не се съобщава жертви или ранени.

Доклади от Shafaq News и North Press Agency посочват, че иранската балистична ракета е била пресечена над Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница.

Турският министър на отбраната Хакан Фидан се е свързал по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и е призовал Техеран да се въздържа от действия, които биха могли да разширят конфликта в региона. 

Анкара заяви, че си запазва правото да отвърне на "всяка враждебна атака срещу страната". 

Това е първият случай, в който силите на НАТО са пресекли иранска ракета, летяща към въздушното пространство на страна членка, откакто през уикенда избухна конфликтът в Близкия изток.

