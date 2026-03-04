Ескалациите в Близкия Изток заплашват втората по големина икономика в света

Докато Израел и САЩ продължават мащабните удари срещу Иран, а Техеран отвръща с атаки срещу държави от Персийския залив и петролна инфраструктура, Китай следи внимателно развитието на събитията. Причината не е само политическата стабилност на Иран, но и дълбоката зависимост на китайската икономика от иранските енергийни доставки.

Конфликтът все по-ясно се очертава като фактор с бързи и мащабни глобални икономически последици. Докато западните държави до голяма степен подкрепят военната кампания с аргумента, че тя цели да ограничи ядрените амбиции на Иран, Пекин заема коренно различна позиция.

Китай остро осъди американско-израелските удари, както и убийството на върховния лидер на Иран и други високопоставени представители на властта. В същото време няма признаци, че Пекин възнамерява да окаже пряка военна подкрепа на Техеран. Според анализатори най-вероятната форма на помощ би била хуманитарна.

Дълбоката енергийна зависимост на Китай от Иран

Иран заема ключово място в енергийната стратегия на Китай. По оценки около 90% от иранския петрол се изнася именно за китайския пазар. Значителна част от тези доставки преминават през трети страни, което позволява заобикаляне на международните санкции.

Независими китайски рафинерии, които оперират извън глобалната финансова система, купуват ирански суров петрол с отстъпка от 5 до 10 долара на барел спрямо световните цени.

Ескалация, която застрашава тези доставки, би принудила Китай да купува петрол на значително по-високи цени на открития пазар. Това може да увеличи производствените разходи в огромния китайски индустриален сектор с милиарди долари, пише Ynetnews.

Сериозно притеснение за Пекин представляват и доставките през Strait of Hormuz — стратегически воден път между Иран и Оман. През него преминават около 20% от световното потребление на петрол — приблизително 20 милиона барела дневно. Около половината от този обем е предназначен за китайски пристанища.

Всяко прекъсване на корабоплаването през Ормузкия проток би представлявало сериозна заплаха за енергийната сигурност на Китай и би могло да доведе до икономическа нестабилност.

От април 2025 г. Китай и Иран засилват и финансовото си сътрудничество, като разплащанията за петрол се извършват в китайската валута — ренминби, вместо в щатски долари. Това се случи след изключването на Иран от системата SWIFT и се разглежда като стратегически ход на Пекин за насърчаване на юана като алтернативна глобална валута.

Дипломатическо напрежение и правни въпроси

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че САЩ са водили продължителни преговори с Иран в Оман и Швейцария с цел намиране на дипломатическо решение преди ескалацията на конфликта. По думите му разговорите са се провалили, след като Техеран е отказал устойчиво споразумение за прекратяване на ядрената и ракетната си програма.

Военните действия обаче пораждат и по-широки въпроси относно международното право и употребата на сила. Юридически експерти предупреждават, че атаки срещу суверенна държава могат да създадат опасни прецеденти, които други сили впоследствие да използват като оправдание в собствени конфликти — включително във връзка с войната на Русия в Украйна или евентуално напрежение между Китай и Тайван.

Стратегическа възможност за Пекин

Освен икономическите рискове, конфликтът може да предостави на Китай и дипломатическа възможност. Докато САЩ в някои региони са възприемани като сила, разчитаща на военни средства, Пекин се стреми да се представи като защитник на международното право и многостранните институции.

Китай използва форуми като ООН, за да критикува действията на Вашингтон и да се позиционира като стабилизиращ фактор. Посланията са насочени и към т.нар. Глобален юг — развиващите се държави, които често гледат скептично на западното влияние.

Иран е член на организации като BRICS и Shanghai Cooperation Organization — формати, които Китай активно развива като алтернатива на западно доминираните структури.

От гледна точка на Пекин войната между Израел, САЩ и Иран надхвърля рамките на Близкия изток. Тя е тест за глобалните съюзи, стабилността на енергийните пазари и променящия се баланс на силите в международната система.

Китай е изправен пред сложна дилема: да гарантира притока на петрол, който захранва икономиката му, да предотврати отслабването на ключов регионален партньор и едновременно с това да прокарва амбицията си за нов, многополюсен световен ред.

Пекин също така внимателно анализира реакцията на западните сили към конфликта — изводи, които могат да повлияят върху бъдещи стратегически решения, включително по въпроса за Тайван.