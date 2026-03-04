"Ню Йорк Таймс": Ирански агенти са дали сигнал за готовност за преговори с ЦРУ с цел спиране на войната

Оперативни служители от на иранското Министерство на разузнаването са дали сигнал за готовност за разговори с Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) относно възможностите за прекратяване на войната, пише в. "Ню Йорк Таймс", цитиран от БТА.

Предложението е било отправено косвено чрез разузнавателната служба на трета държава. Информацията е потвърдена от представители на страни от Близкия изток и от западна държава, пожелали анонимност. Към момента Белият дом и ЦРУ не са коментирали официално информацията.

Вестникът пише, че съществува скептицизъм дали в краткосрочен план Иран и администрацията на президента Доналд Тръмп действително са готови на компромис или на прекратяване на конфликта.

В същото време постоянният представител на Иран към ООН в Женева заяви, че на този етап преговори със САЩ са невъзможни. Тръмп също заяви, че Техеран е проявил желание за разговори, но според него вече е твърде късно, тъй като американската военна операция срещу Иран ще продължи.

"Ню Йорк Таймс" допълни, че още ден след началото на нападенията, представители на иранското разузнаване са установили косвен контакт с ЦРУ с предложение да се обсъдят условия за прекратяване на конфликта.

Самото предложение, отправено чрез разузнавателната служба на трета страна, повдига и въпроса дали изобщо има ирански представители, които биха могли да сключат споразумение за прекратяване на огъня, при положение че властта в Техеран е силно разклатена и високопоставени фигури от режима са мишена на израелски удари.

Според представители на американската администрация всяко евентуално споразумение за спиране на бомбардировките би трябвало да включва ангажимент от страна на Техеран да се откаже или значително да ограничи своите балистични ракети и ядрената си програма, както и подкрепата си за съюзнически групировки в региона като "Хизбула".

Тръмп е дал за пример посочи ситуацията във Венецуела след залавянето през януари на нейния лидер Николас Мадуро от САЩ. Под заплахата от допълнителен натиск Вашингтон е успял да накара наследника на Мадуро да предостави на САЩ контрол върху износа на венецуелски петрол, без да поставя сериозни условия за политически реформи.

"Това, което направихме във Венецуела, според мен е идеалният сценарий за развитие. Лидерите могат да бъдат сменени", заяви Тръмп в интервю за медията. Ако иранското правителство остане на власт, ключовият въпрос ще бъде дали Тръмп ще успее да намери "по-умерен" събеседник в рамките на иранската власт - човек, който е достатъчно влиятелен, за да води преговори, но не е твърде обвързан с идеологията на режима.

В миналото американски президенти вече са водили преговори с по-умерени представители на иранската политическа система. През 2015 г. Барак Обама сключи споразумение с тогавашния ирански президент, което ограничи ядрената програма на страната в замяна на облекчаване на икономическите санкции.