КМГ: Четвъртата сесия на 14-ия НК на КНПКС се откри в Пекин

Четвъртата сесия на 14-ия Национален комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (КНПКС) се откри следобед на 4 март в Пекин. Повече от две хиляди членове на НК на КНПКС ще проведат задълбочени консултации по решенията и плановете на ЦК на ККП, като се фокусират върху изготвянето и изпълнението на проектозакона за 15-ия петгодишен план. Лидерите на държавата и ККП Си Дзинпин, Ли Цян и др. присъстваха на откриването, за да отправят поздрави за провеждането на сесията.

Председателят на Националния комитет на КНПКС Уан Хунин от името на Постоянния комитет на 14-ия НК на КНПКС докладва за работата пред сесията. Уан Хунин заяви, че 2025 г. е година от голямо значение в процеса на китайската модернизация. Пред лицето на сложната и напрегната международна обстановка и тежките задачи за реформи, развитие и стабилност в страната, ЦК на ККП, обединявайки и водейки цялата партия и хората от всички етнически групи в страната, успешно изпълни основните цели за икономическо и социално развитие през годината, като 14-ия петгодишен план приключи успешно.

Уан Хунин посочи, че 2026 г. е първата година на 15-ия петгодишен план. КНПКС трябва да се придържа към двете основни теми - единство и демокрация, и да се фокусира върху централните задачи на партията и държавата, да изпълнява добросъвестно задълженията си, като организира участващите в съвета партии, групи, хора от всички етнически групи и среди, за да се обединят в широк консенсус за доброто начало на 15-ия петгодишен план.