"Шарли Ебдо" се подигра със смъртта на аятолах Хаменей

Десет години след терористичното нападение срещу редакцията си, френското сатирично издание "Шарли Ебдо" отново предизвиква бурни реакции. Новият брой, публикуван в сряда, е посветен на смъртта на върховния лидер на Иран и включва провокативна карикатура.

На корицата е изобразена тоалетна, поставена върху купчина развалини. Тюрбанът на иранския духовник е поставен върху казанчето, а очите и очилата му се подават от тоалетната чиния.

Рисунката е дело на главния редактор Лоран Сурисо, известен като „Riss", който оцеля при атаката от 7 януари 2015 г. Тогава братята Чериф Куачи и Саид Куачи, свързани с Ал-Кайда, нахлуха в редакцията в Париж, убиха 12 души и раниха 11, оправдавайки се с публикувани карикатури на пророка Мохамед.

Същите карикатури бяха използвани като аргумент и при убийството на френския учител Самуел Пати през октомври 2020 г., след като ги показал по време на урок за свободата на словото и демокрацията.

Седмичникът отдавна влиза в конфликт с религиозни и политически авторитети. Той редовно осмива юдаизма, християнството и исляма, което предизвиква както одобрение, така и остра критика. Въпреки обвиненията в ислямофобия и неуважение към традиционните ценности, френските съдилища неизменно са заставали на страната на изданието, позовавайки се на свободата на изразяване и светския характер на държавата.

Настоящият брой съдържа и специална рубрика, озаглавена „Шарли Ебдо и иранските молли – една голяма любовна история", включваща подбор от карикатури на лидери на Ислямската република, както и нови илюстрации по повод смъртта на Хаменей. Новият брой е посветен на смъртта на върховния лидер на Иран и включва провокативна карикатура

През декември 2022 г. списанието организира конкурс за карикатури на иранския лидер след смъртта на Махса Амини– 22-годишна кюрдка, задържана от моралната полиция за неправилно носене на хиджаб. Смъртта ѝ предизвика масови протести в Иран, при които жени публично изгаряха забрадките си.

Публикуването на печелившите карикатури през януари 2023 г. доведе до дипломатическа криза между Париж и Техеран. Иран закри Френския институт в страната и организира масови демонстрации срещу Франция.

След смъртта на Хаменей френските власти се опасяват от възможни ответни нападения. В обръщение към нацията президентът Емануел Макрон обяви засилване на операция „Sentinelle" — военната мисия, която патрулира по улиците и охранява чувствителни обекти във Франция, пише Ynetnews.

В типичния си стил "Шарли Ебдо" отбелязва смъртта на спорния лидер с черен хумор и остра сатира срещу режима и религиозната принуда, напомняйки на света защо лозунгът „Je suis Charlie" продължава да звучи актуално.