ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22403961 www.24chasa.bg

Антонио Коща: ЕС изразява пълна солидарност с Испания

2164
Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Европейският съюз изразява пълна солидарност с Испания, заяви днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща, след като президентът Доналд Тръмп вчера заплаши да прекъсне търговските отношения на Вашингтон с Мадрид заради испанската позицията срещу американските удари срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Току-що проведох телефонен разговор с президента (на Испания Педро) Санчес, за да изразя пълната солидарност на ЕС с Испания. ЕС винаги ще гарантира, че интересите на държавите членки са напълно защитени“, изтъкна Коща в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X).

„Препотвърждаваме твърдия си ангажимент към принципите на международното право и основания на правила ред навсякъде по света“, добавя председателят на Европейския съвет.

Доналд Тръмп заяви вчера по време на среща в Белия дом с германския канцлер Фридрих Мерц, че Испания е отказала да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран. 

„Испания се държа ужасно“, каза Тръмп и допълни, че е наредил на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всички взаимоотношения“ с Мадрид.

Европейската комисия е „готов да реагира“, за да защити своите интереси и тези на страните членки, коментира темата за заплахите на Тръмп срещу Испания говорител на ЕК днес.

„ЕС и САЩ сключиха важно търговско споразумение миналата година“ и Комисията „очаква САЩ да спазват изцяло поетите ангажименти“, допълни говорителят.

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите