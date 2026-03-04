Антонио Коща: ЕС изразява пълна солидарност с Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз изразява пълна солидарност с Испания, заяви днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща, след като президентът Доналд Тръмп вчера заплаши да прекъсне търговските отношения на Вашингтон с Мадрид заради испанската позицията срещу американските удари срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Току-що проведох телефонен разговор с президента (на Испания Педро) Санчес, за да изразя пълната солидарност на ЕС с Испания. ЕС винаги ще гарантира, че интересите на държавите членки са напълно защитени“, изтъкна Коща в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X).

„Препотвърждаваме твърдия си ангажимент към принципите на международното право и основания на правила ред навсякъде по света“, добавя председателят на Европейския съвет.

Доналд Тръмп заяви вчера по време на среща в Белия дом с германския канцлер Фридрих Мерц, че Испания е отказала да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран.

„Испания се държа ужасно“, каза Тръмп и допълни, че е наредил на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всички взаимоотношения“ с Мадрид.

Европейската комисия е „готов да реагира“, за да защити своите интереси и тези на страните членки, коментира темата за заплахите на Тръмп срещу Испания говорител на ЕК днес.

„ЕС и САЩ сключиха важно търговско споразумение миналата година“ и Комисията „очаква САЩ да спазват изцяло поетите ангажименти“, допълни говорителят.