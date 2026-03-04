Макрон изрази солидарност със Санчес след търговските заплахи на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Франция Еманюел Макрон разговаря днес с испанския премиер Педро Санчес, за да изрази "европейската солидарност" на Париж след търговските заплахи от страна на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

"Президентът Макрон току-що разговаря с премиера Санчес, за да изрази европейската солидарност на Франция в отговор на заплахите за икономическа принуда, отправени вчера срещу Испания", съобщи източник от Елисейския дворец пред агенцията.

Тръмп заплаши Мадрид с прекъсване на търговските връзки заради позицията на испанското правителство по отношение на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

По-рано Санчес потвърди позицията на кабинета си с лозунга "не на войната", подчертавайки, че Мадрид се ръководи от основополагащите принципи на Европейския съюз, международното право и стремежа към мир.

Испанският премиер заяви също, че страната няма да стане "съучастник в нещо лошо за света" и няма да подкрепи настоящата война, въпреки че не изпитва "страх от отмъщение от когото и да било".