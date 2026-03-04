ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

Самолет на "България Еър" кацна във Варна, евакуирал 180 българи от Египет и Дубай (Обновена, снимки)

Орлин Цанев

17380
Първият самолет, който евакуира българи от Дубай, кацна във Варна СНИМКА: Орлин Цанев

Първият самолет, който евакуира българи от Дубай, кацна във Варна в 15:32 часа днес. Той е опериран от "България Еър".  

Еърбъс А320 е излетял от Варна, минал е през Дубай, през курорта Шарм ел Шейх в Египет и е кацнал отново в морската ни столица. Пътуването е преминало безаварийно. На борда на летателния апарат е имало 180 български пасажери и 7 човека екипаж, научи "24 часа".

Самолетът е летял 7 часа и 50 минути, показват данните на Flightradar24. Имало е час и 10 минути закъснение.

По-рано днес беше съобщено, че в морската столица ще кацне полет с българи от Дубай. 

Националният авиопревозвач „България Еър" изпълнява извънредни полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи, останали в Оман и Дубай заради усложнената обстановка в Близкия изток, съобщиха от компанията. 

Операциите на „България Еър" включват полет за изпращане на самолет Boeing 737-314 със 148 места до Оман на 4 март, както и комбиниран пътнически полет с туристи от Оман и Дубай на следващия ден, който се очаква да пристигне в София в 17,50 часа на 5 март. 

Полетите в двата дни се извършват при засилени мерки за сигурност по предварително съгласувани маршрути в региона с междинни кацания за зареждане на гориво. Капацитетът на втория самолет Airbus А320, с който ще бъдат прибрани пътниците от двете дестинации е със 180 места, а общия брой на пасажерите се актуализира спрямо ситуацията. 

СНИМКА: flightradar24
СНИМКА: flightradar24

 

СНИМКА: flightradar24

