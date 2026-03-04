В Турция внесоха проектозакон за забрана на социалните мрежи на деца под 15 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган внесе днес в парламента проектозакон, който забранява достъпа до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Заместник-председателят на парламентарната група на партията Лейля Шахин Уста заяви, че социалните мрежи и платформите за игри ще имат шест месеца, за да адаптират дейностите си към закона.

Проектозаконът предвижда глоби до 3 процента от глобалните приходи на платформите и ограничаване на честотната лента в случай на нарушение на правилата за безопасност на децата.