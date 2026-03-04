ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

Най-малко 1045 души са убити в Иран от началото на военната операция на САЩ и Израел

Хора стоят сред развалините на мястото, където Израел и САЩ са нанесли удар по полицейски участък в Техеран Снимка: Ройтерс

Най-малко 1045 души - военни и цивилни - са загинали от началото на военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, позовавайки се на данни на Фондацията по въпросите за мъчениците и ветераните.

Иранският Червен полумесец вчера съобщи за 787 жертви. 

Междувременно в Женева Комитетът на ООН за правата на детето призова за защита на децата на фона на ескалацията. В изявление групата от 18 независими експерти заяви, че е "дълбоко загрижена от ескалацията на насилието в Близкия изток и сериозните последици за децата", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Комитетът изрази тревога от съобщения за удари по гражданска инфраструктура, включително училища и болници, които са причинили жертви и травми сред деца. Специално бе споменат предполагаем удар срещу училище за момичета в град Минаб в първия ден на войната, при който според иранските власти са загинали 150 души.

Нито Вашингтон, нито Тел Авив са потвърдили удара. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Пентагонът разследва случая.

Засега няма независимо потвърждение за броя на жертвите или обстоятелствата около случая, отбелязва АФП.

