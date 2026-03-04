ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

Контейнеровоз, плаващ под малтийски флаг, бил ударен от снаряд в Ормузкия проток

Контейнеровоз, плаващ под флага на Малта, е бил ударен от снаряд, докато преминавал през Ормузкия проток на север от Оман.

Агенцията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO), свързана с британската армия и отговаряща за наблюдението на търговското корабоплаване, съобщи, че корабът е плавал в източна посока, когато е бил ударен от неизвестен снаряд точно над водолинията. Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба, съобщи UKMTO, цитирана от Türkiye Today, 

Агенцията за морска сигурност Vanguard Tech идентифицира кораба като контейнеровоза Safeen Prestige под флага на Малта.

Системата за проследяване на кораби Marine Traffic показа, че корабът е пътувал от пристанището Гантут в Обединените арабски емирства до Джеда в Саудитска Арабия.

Корабът е бил на около две морски мили северно от Оман при инцидента. 

