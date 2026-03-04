ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

Общо 189 балистични ракети са били засечени в ОАЕ от началото на ескалациите в Близкия Изток

Николай Младенов Снимка: Фейсбук/ Nickolay Mladenov

От началото на иранската агресия са засечени общо 189 балистични ракети – 175 са свалени, 13 са паднали в морето, а една е паднала на територията на държавата. Засечени са и 941 ирански дрона (876 прехванати), плюс 8 крилати ракети, които също са унищожени. Това пише в своя публикация във Фейсбук върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов.

"Министерството на отбраната току-що съобщи, че днес успешно са прехванати три балистични ракети, а от 129 засечени дрона – 121 са унищожени във въздуха. Осем дрона са паднали на територията на ОАЕ", пише той, като допълва, че от началото на атаките трима души са загинали, а 78 са с леки наранявания. 

"Експлозиите, които се чуват от много хора са точно от ПВО системите и изтребителите, които защитават небето. ОАЕ запазва пълното си право да отговорят и да защитят територията, хората и жителите си. Безопасността на всички е абсолютен приоритет.

Моля ви, ако сте тук или имате близки в ОАЕ – не се притеснявайте, бъдете спокойни, следете само официални източници и не разпространявайте слухове", пише още Николай Младенов.

