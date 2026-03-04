Турски представител: Страната ни не е била целта на ракетата, изстреляна от Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция „не е била целта на ракетата“, изстреляна от Иран, която бе унищожена от системите за отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, заяви пред агенция Франс прес отговорен турски представител.

„Смятаме, че тя е била насочена към военна база“ в Кипър, „но се е отклонила от курса си“, добави турският представител, пожелал да остане анонимен.

Министерството на отбраната на Турция съобщи днес за прехващане на балистична ракета, изстреляна от Иран, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Макар да не е ясно накъде е била насочена ракетата, говорителка на НАТО осъди „вземането на Турция под прицел“ и заяви, че Алиансът стои твърдо до съюзниците си, пише БТА.

До момента няма реакция от САЩ, които имат военновъздушни сили, разположени в базата Инджирлик в Южна Турция, посочва Ройтерс. Базата се намира в окръг, който граничи с окръг Хатай, където турските власти казаха, че са паднали отломки от боеприпаса, унищожил ракетата.

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи след прехващането на балистичната ракета, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на дипломатически източници.

Според цитираните източници по време на разговора Фидан е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона и е подчертал, че е необходимо да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.

Министерството на отбраната на Турция информира, че няма жертви и ранени в резултат на инцидента.

"Припомняме, че имаме право да реагираме на всяко враждебно отношение към нашата страна", подчерта Министерството на отбраната.

Турция предупреди всички страни да се въздържат от стъпки, които биха довели до разрастване на конфликта в региона и подчерта, че в тази връзка ще продължи разговорите с НАТО и с останалите си съюзници.