ЕК предлага законодателни мерки за ускоряване на промишлеността

Европейската комисия прие законодателно предложение за Акт за механизъм за ускоряване на промишлеността (Industrial Accelerator Act). Неговата цел е да се увеличи търсенето на нисковъглеродни технологии и продукти, произведени в Европа. Актът ще стимулира производството, ще създаде работни места в ЕС и ще подкрепи внедряването на по-чисти промишлени технологии. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

С предложеното ново законодателство се въвеждат целенасочени и пропорционални изисквания „Произведено в ЕС" и/или изисквания за ниски въглеродни емисии за обществените поръчки и схемите за публично подпомагане. Те ще се прилагат за избрани стратегически сектори като стоманодобива, цимента, алуминия, автомобилите и технологиите за нулеви нетни емисии. Актът включва изискване държавите членки да създадат единен цифров процес на издаване на разрешения, за да ускорят и опростят производствените проекти. Той също така определя цел за увеличаване на дела на производството в БВП на ЕС до 20% до 2035 г.

Актът е отворен за преки чуждестранни инвестиции, но същевременно установява условия за големи инвестиции в стратегически сектори, надвишаващи 100 милиона евро, в които една-единствена трета държава контролира над 40% от световните производствени мощности. Тези инвестиции трябва да гарантират минимално равнище на заетост от 50% в Европа, като се гарантира, че предприятията и гражданите се възползват заедно с инвеститорите от достъпа до единния пазар.

Предложеният регламент ще бъде договорен от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз преди приемането и влизането му в сила.