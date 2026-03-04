Комисия на ООН: Войната в Иран нарушава устава на организацията

Комисия на ООН за независимо разследване на нарушения на правата на човека в Иран осъди днес атаките от страна на Израел и САЩ срещу Техеран и ответните ирански удари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Тези атаки, които бяха последвани от ответни ирански удари в целия регион, са в нарушение на устава на ООН, който забранява употребата на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да било страна“, се казва в изявление на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран.

Комисията заявява, че е силно шокирана от удара по девическото училище в Минаб в Южен Иран през първия ден от американско-израелските атаки. Тя посочи, че изглежда, че повечето от жертвите са ученички на възраст от 7 до 12 години.

По-рано днес друга комисия от експерти на ООН каза, че са били убити повече от 160 деца.

В изявлението на комисията се посочва, че населението на Иран сега е хванато в капан между широкомащабна военна кампания, която е възможно да продължи седмици, и правителството в Техеран, което е отговорно за дълъг списък с нарушения на човешките права. Десетки хиляди хора са били задържани и са заплашени от изтезания и смъртно наказание след жестокото потушаване на протестите, започнали на 28 декември 2025 г. в отговор на икономическата криза в страната.

Протестиращите, които в момента са в затворите в Иран са изложени на риск от американско-израелските удари, се отбелязва в изявлението. В него също така се казва, че убийствата на десетки представители на иранските власти, включително на върховния лидер Али Хаменей, не е приемлив начин за въздаване на правосъдие съгласно международното право.

Междувременно министрите на външните работи от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) изразиха „сериозни опасения“ във връзка с засилването на напрежението в Близкия изток и призоваха за „незабавно прекратяване на военните действия“, предаде ДПА.

В изявление на министрите се казва, че АСЕАН от близо следи развитието на обстановката от началото на американско-израелските удари срещу Иран в събота и последвалите ирански ответни удари.

„Подчертаваме значимостта на незабавното прекратяване на военните действия и призоваваме всички заинтересовани страни да проявяват максимална сдържаност, да избягват всякакви актове, които биха могли допълнително да влошат обстановката и да разрешат различията си чрез диалог в интерес на поддържането на мира и стабилността в региона“, се казва още в изявлението.

АСЕАН също така предупреди, че настоящата обстановка представлява сериозна заплаха за живота и безопасността на цивилните, както и за регионалния и световен мир и стабилност. Министрите изразяват изключително силно съжаление заради ескалирането на ситуацията, особено защото се това се е случило на фона на дипломатически усилия, включително с посредничеството на Оман.