САЩ: Печелим войната срещу Иран, можем да се сражаваме толкова дълго, колкото е необходимо

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет днес заяви, че САЩ печелят войната срещу Иран и че американските въоръжени сили могат да се сражават толкова дълго, колкото е необходимо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нашата противовъздушна отбрана и тези на съюзниците ни имат достатъчен капацитет. Лесно можем да поддържаме тези военни действия толкова дълго, колкото е необходимо“, каза Хегсет.

Той също така обяви, че американските въоръжени сили, са убили ирански официален представител, отговорен за предполагаем заговор за убийството на президента Доналд Тръмп.

„Лидерът на подразделението, което се опита да убие президента Тръмп бе издирен и убит. Иран се опита да убие президента Тръмп, но президентът Тръмп се смее последен“, заяви Хегсет. Той не обяви името на убития, но уточни, че операцията е била осъществена вчера.

През 2024 г. министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу иранец във връзка с предполагаем заговор за убийството на Тръмп по поръча на Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция.