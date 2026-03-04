В Кипър ще протестират срещу войната след атаките с дрон към острова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Демонстрация против войната е планирана в кипърската столица Никозия за утре в знак на протест срещу предприетите от Израел и САЩ удари срещу Иран и военната дейност в британските бази в Кипър, съобщи днес неправителствената организация Кипърски мирен съвет, цитирана от изданието "Сайпръс мейл" и БТА.

Протестът е насрочен за 17:30 часа пред сградата на президентския дворец в Никозия.

Във вторник демонстрация срещу войната се състоя и в град Лимасол, като протестиращите призоваха за премахване на британските военни бази от Кипър и осъдиха водените от САЩ операции срещу Иран, които предизвикаха ответни удари с дронове срещу острова.

Демонстрантите от Кипърския мирен съвет в Лимасол носеха плакати с надписи: "Вървете си с вашите бази. Вървете си с вашите армии. Какво прави Кипър в империалистически войни?".

В изявление организацията осъжда "по най-категоричния възможен начин новите атаки на Израел и САЩ срещу Иран и бомбардировките от негова страна в Близкия изток и Кипър".

Съветът обръща внимание, че атаките срещу и около британската военна база в Акротири допълнително засилват напрежението и призовава кипърското правителство да настоява пред Великобритания за изтегляне на военните операции от острова.

"Би било катастрофално, ако Кипър стане мишена на ответни действия в чужда на интересите му военна кампания", подчертава организацията.

Великобритания има две военни бази на територията на Кипър. В понеделник рано сутринта базата в Акротири на южния бряг на острова беше ударена от дрон, а по-късно други два безпилотни апарата бяха прехванати. Според информация на кипърската новинарска агенция КНА те са били изстреляни от Ливан и по-конкретно от свързаната с Иран групировка "Хизбула".