Александър Василев надви испанец в Анталия

МААЕ: Има щети по две сгради до ядрен обект в Иран

3164
МААЕ Снимка: pixabay

Две сгради близо до ядрен обект в иранския град Исфахан са повредени, но нито едно съоръжение с ядрен материал не е засегнато и към момента няма риск от радиационно изтичане, съобщи днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от ДПА и БТА.

В публикация в социалната мрежа "Екс" МААЕ уточни, че в нито една от повредените сгради не се съдържа ядрен материал. Генералният директор Рафаел Гроси отново призова страните, участващи в конфликта в Близкия изток, да проявят "максимална сдържаност, за да се избегне всякаква опасност от инцидент".

Според най-новия доклад на агенцията за Иран високообогатеният уран от съоръженията в Исфахан се съхранява под земята. Уранът може да се използва като гориво за ядрени реактори или да бъде допълнително обогатен за производство на ядрени оръжия, макар Техеран да отрича, че разработва такива.

МААЕ вчера потвърди, че има нови щети по наземни сгради до комплекса за обогатяване на уран в Натанз.

САЩ и Израел бомбардираха ирански ядрени обекти през юни 2025 г., причинявайки "значителни щети" по съоръженията. Вашингтон и Тел Авив заявиха, че подобни съоръжения остават потенциална мишена и при настоящата им военна кампания, започнала през уикенда.

МААЕ Снимка: pixabay

