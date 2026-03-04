Турският външен министър говори по телефона с колегите си от Кувейт, Йордания, Катар и Саудитска Арабия

Турският министър на външните работи Хакан Фидан е провел телефонни разговори с колегите си от Кувейт, Йордания, Катар и Саудитска Арабия, по време на които е обсъдил последните развития в Близкия изток, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на източници от турското министерство на външните работи.

Разговорите бяха осъществени, след като по-рано днес министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на балистична ракета, изстреляна от Иран, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. Ракетата е била неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие.

Министерството на отбраната на Турция посочи, че няма жертви и ранени вследствие на инцидента и припомни, че Турция „има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната“. От съобщението на министерството не става ясно дали иранската ракета е била изстреляна целенасочено към Турция, пише БТА.

Според изявление на отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитирано от Франс прес, Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

Според дипломатически източници, цитирани от ТРТ Хабер, след прехващането на ракетата Фидан е разговарял по телефона и с иранския си колега Абас Арагчи.

Цитираните източници посочват, че по време на разговора с Абагчи турският външен министър е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона и е подчертал, че е необходимо да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.