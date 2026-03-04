Кипър: Инцидентът със съмнителен въздушен обект е разследван и приключи

Инцидентът, свързан със съмнителен въздушен обект, открит тази сутрин във въздушното пространство близо до Ливан, приключи, предаде за БТА кипърската агенция КНА, позовавайки се на правителствения говорител Константинос Летимбиотис, след като гръцки изтребители бяха вдигнати от Кипър за разузнавателна мисия.

В публикация в социалната платформа „Екс“ Летимбиотис отбеляза, че „инцидентът, за който има съответна информация, е разследван и се счита за приключен“. Той добави, че компетентните органи продължават да следят ситуацията и че се предприемат всички необходими мерки в съответствие с установените процедури. Летимбиотис също така увери, че още официална информация ще бъде дадена, когато е необходимо.

Тази сутрин два гръцки изтребителя F-16 излетяха от военновъздушната база „Андреас Папандреу“ в Пафос, след като потенциално подозрителен обект беше засечен във въздушното пространство близо до Ливан и според съобщенията се е движел в посока Кипър.

Според компетентни източници гръцките самолети са извършили разузнавателни операции и са реагирали в условия на повишена готовност, преди да се завърнат безопасно в базата след завършване на мисията си.

Властите подчертаха, че всички съответни правителствени протоколи са били активирани, дори при ниво съмнение за потенциална заплаха.

Около 9:30 ч. сутринта в посолството на САЩ в Никозия също е задействана тревога относно сигурността. Служителите на посолството са били насочени към охраняема подземна зона като предпазна мярка и са приложени установените протоколи за безопасност. Тревогата е била отменена малко преди 10:00 ч. сутринта и персоналът се е върнал към задълженията си.

Подобни предпазни мерки са били приложени и в близка англоезична детска градина, посещавана от деца на служители на посолството, където децата са били временно преместени в бомбоубежище.

Летищата „Хермес“ потвърдиха, че въздушното пространство на Кипър е останало отворено по време на целия инцидент. Летимбиотис уточни в отделна публикация, че въздушното пространство на Република Кипър „никога не е било затворено“. Като част от стандартните процедури два полета са били помолени за кратко да изчакат, за да се осигури оперативно пространство. Единият пилот е избрал да се върне в Атина, а вторият самолет е кацнал нормално малко след това. Оттогава въздушният трафик продължава както обикновено.

Правителственото заседание, насрочено за 9:30 ч., беше отложено за 16:00 ч., а Съветът за национална сигурност се събра по обяд, за да оцени ситуацията, допълва агенция КНА.

В ранните часове на 2 март дрон тип „Шахед“ удари военни съоръжения в британската база в Акротири, в южния край на Кипър, причинявайки незначителни щети, на фона на регионалните сътресения след американско-израелските атаки срещу Иран. Атаката на безпилотния летателен апарат тип „Шахед“, за който се смята, че е свързан с ливанската групировка „Хизбула“, доведе до засилени мерки за сигурност, а няколко държави, включително Гърция, Франция и Обединеното кралство, заявиха, че ще разположат военни кораби, изтребители и друга военна помощ за защита на Кипър. Никозия отново заявява, че не участва в по-широкия конфликт в Близкия изток.