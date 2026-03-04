Израелски авиокомпании възстановяват полети до Тел Авив

Две израелски авиокомпании обявиха, че започнат постепенно да възобновяват полетите до международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив, след като въздушното пространство на страната се очаква да бъде частично отворено по-късно днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-малките израелски авиокомпании „Акриа“ (Arkia) и „Изреър“ (Israir) обявиха, че планират пет полета до летище „Бен Гурион“ от Рим, Берлин, Атина, Батуми и Рованиеми, столицата на финландската провинция Лапландия, разположена отвъд Арктическия кръг.

В първата фаза на плана за възстановяване ще бъде разрешен само по един пътнически полет на час. Във втората фаза летището ще приема до два пътнически полета на час, като международното летище в Тел Авив не посочи точен график.

Въздушното пространство на Израел беше затворено в събота в началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран, и последвалият ирански отговор с ракетни атаки и дронове срещу страни в региона, оставяйки десетки хиляди пътници блокирани в чужбина.

Авиопревозвачът „Акриа“ ще извърши един полет от Рим до Тел Авив в четвъртък, пет полета в петък и шест полета от Атина и Ларнака в петък.

И двете авиокомпании извършват всекидневни полети за връщане на пътници, блокирани в чужбина, до летищата в Таба в Египет и Акаба в Йордания, които са непосредствено до израелския курортен град Ейлат на Червено море. Полетите тръгват от различни европейски градове, за да осигурят безопасното прибиране на израелските граждани и туристи.

Националният авиопревозвач „Ел Ал Израел еърлайнс“ (El Al Israel Airlines) съобщи, че планира спасителни полети от над 20 града, включително Ню Йорк, Маями, Лос Анджелис, Банкок, Лондон, Париж и други европейски градове, за да върне около 40 000 свои пътници, блокирани в чужбина, като компанията все още не е обявила разписание.

Израелските авиокомпании временно спират продажбата на билети за периода от 15 до 21 март, за да могат да бъдат обслужени клиентите с отменени полети, веднага щом въздушното пространство бъде отворено.