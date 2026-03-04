Иран удари кюрдски групи в Северен Ирак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въоръжените сили на Иран атакуваха с ракети позиции на кюрдски групи в Ирак, съобщиха ирански държавни медии, като се позоваха на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде ДПА, цитирана от БТА.

На прицел бяха взети щабовете на сепаратистки групировки в автономната кюрдска област в Северен Ирак, каза КГИР.

Кюрдската партия на свободата (ПАК), политическа организация на иранските кюрди, действаща в изгнание от територията на Ирак, съобщи за атака с ракети и дронове, при която има убити и ранени.

Президентът Доналд Тръмп вчера е разговарял по телефона с кюрдски лидери в Ирак и е обсъдил по-нататъшни стъпки във войната срещу Иран, според друга кюрдска партия и в. „Уолстрийт Джърнъл“.

Предполага се, че Тръмп обмисля дали да подкрепи иракските кюрди срещу Иран, посочва ДПА. Иракските кюрди са разположили голям брой бойци по границата със съседен Иран и също така поддържат връзки с кюрдското малцинство в Ислямската република.

Кюрдите са етническа група от около 30 милиона души, които живеят основно в Ирак, Иран, Сирия и Турция. Те от десетилетия се борят за създаването на собствена държава и отдавна са потискани и подложени на гонения в Ирак, Иран и Турция. Автономната кюрдска област в Ирак бе обособена след свалянето на диктатора Садам Хюсеин през 2003 година.

Иракското правителство изглежда отхвърля възможността да участва в евентуалните планове на Тръмп, поне публично. Премиерът Мохамед Шия ас Судани е изцяло ангажиран със съществуващото споразумение за сигурност с Иран, заяви негов съветник.