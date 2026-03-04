ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външните министри от ЕС ще заседават извънредно заради новите ескалации в Близкия изток

Николай Желязков, БТА

ЕС СНИМКА: Пиксабей

Външните министри от ЕС ще заседават утре, за да обсъдят обстановката в Близкия изток. Срещата ще протече онлайн, се уточнява в съобщение на Съвета на ЕС.

Предишната среща на външните министри по същия повод бе в неделя, след началото на новите удари на САЩ и Израел срещу Иран. След заседанието тогава върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас призова от името на своите колеги за максимална сдържаност и за спазване на международния ред.

Утре се предвижда Калас отново да ръководи заседанието, в което ще да участват също генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива и представители на държави от тази организация на страните от Персийския залив.

Утре в Брюксел е насрочено и редовно заседание на вътрешните министри от ЕС. Те също ще разговарят за обстановката със сигурността след последните събития в Близкия изток, свързани с Иран и Сирия.

