Русия удари жп линия в Одеска област, ранени са две деца

Трима души, включително две деца, бяха ранени в резултат на ракетен удар по железопътна инфраструктура в Одеска област, съобщи Укринформ.

„Врагът е нанесъл ракетен удар по железопътната инфраструктура в Одеска област. Ударът е повредил административната сграда на жп гарата. Железопътен работник и две деца са ранени“, се казва в съобщение на украинския министър на общностите и териториалното развитие Олексий Кулеба, публикувано в „Телеграм“.

Според Кулеба, всички пострадали в момента получават необходимата медицинска помощ. Всички служби работят на място за отстраняване на последствията от атаката, пише БТА.

Междувременно руски военни са атакували цивилен автомобил в село Николаев в Сумска област, ранявайки трима души, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, цитиран от Укринформ.

„Врагът атакува цивилен автомобил в селската общност Николаев. Трима души са ранени: двама мъже на 60 и 23 години и 57-годишна жена. 23-годишният мъж е получил най-сериозни наранявания“, посочва Григоров.

Украинската национална железопътна компания „Укрализница“ съобщава, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура, като превозните средства са сред основните мишени. Компанията съобщи, че от началото на март са регистрирани 18 удара, повредили 41 съоръжения, отбелязва Ройтерс.

В понеделник руска атака с дрон срещу крайградски влак в Днепропетровска област е убила един човек и ранили седем.