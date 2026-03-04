САЩ: Ще променим тактиката си в Иран

Американската армия постигна в резултат на първия етап от офанзивата си срещу Иран въздушно превъзходство по южния фланг на операциите си, обхващащ иранското крайбрежие. По тази причина сега тя ще пренесе действията си по-навътре на иранска територия. Това заяви на пресконференция във Вашингтон председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн, цитиран от ДПА и БТА.

Кейн заяви, че Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), отговарящо за района на Близкия изток, ще премине от мащабни, целенасочени удари с оръжия с голям обсег към нанасяне на хирургически удари. Като част от този подход ще бъдат използвани ракети въздух-земя "Хелфайър", а темпото на операциите ще бъде засилено.

Кейн отказа да даде подробности по въпроса за наличните запаси от боеприпаси.

"Разполагаме с достатъчно прецизни оръжия за задачата, която ни предстои, както в нападение, така и в отбрана", заяви той, но не пожела да разкрие количествата от съображения за сигурност.

Кейн заяви, че САЩ имат три основни военни цели до момента. Да унищожат ракетните системи на Иран, за да защитят САЩ и регионалните си партньори, да унищожат или значително да отслабят иранския флот и да попречат на Ислямската република да възстанови бързо военния си капацитет, отбелязва ДПА.