Кипър въвежда нова система за ранно предупреждение чрез СМС

Кипърското правителство издаде нови насоки за гражданска защита и обяви въвеждане в експлоатация на нова национална система за ранно предупреждение чрез СМС на фона на напрежението в Близкия изток, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

На пресконференция днес министърът на вътрешните работи на Кипър Константинос Йоану заяви, че новата система ще позволи на властите да изпращат бързи писмени предупреждения до всички мобилни телефони в Кипър, предоставяйки навременни инструкции по време на потенциални инциденти, свързани със сигурността. „Това е превантивна мярка и важен инструмент за незабавно и достоверно информиране на жителите“, каза Йоану, като добави, че целта е хората да знаят точно какво да правят, ако бъде издадено подобно предупреждение.

Съгласно обновените насоки, публикувани днес от кипърските служби за гражданска защита, на гражданите, които получат предупреждение, се препоръчва спокойно да се придвижат пеша до най-близкото мазе, независимо дали е в техния дом, съседна сграда или в околността. Според насоките хората, които са на закрито, но нямат достъп до мазе, трябва да останат вътре, далеч от врати, стъкла и прозорци, докато хората на открито трябва незабавно да влязат в най-близката сграда.

С тестова цел днес в 19:00 ч. местно (и българско) време до всички мобилни телефони на острова ще бъде изпратено тестово СМС съобщение, информира още „Сайпръс мейл“.

Новата система е разработена в сътрудничество с всички телекомуникационни оператори и, според правителството, ще бъде активирана винаги, когато се оценява потенциален инцидент, свързан със сигурността, позволявайки на гражданите да предприемат мерки за защита без забавяне, отбелязва още медията.

Ситуацията в Кипър е напрегната, след като в понеделник дрон удари британската военновъздушна база Акротири на острова. По данни на КНА дронът е бил изстрелян от Ливан и по-конкретно от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.

Десетки полети са отменени от и до летищата в Ларнака и Пафос, а някои авиокомпании напълно прекратиха полетите си до средиземноморския остров.

Гърция изпрати в Кипър две фрегати и самолети F-16 за укрепване на сигурността на страната. Сили със способности за борба с дронове изпращат още Франция и Великобритания.