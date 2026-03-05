Имам радикал подготвял “господарския син” за лидер на Иран

Моджтаба Хаменей имал личен самолет и хеликоптер

“Моджтаба не е просто син на господар, той самият е господар”. Така убитият от САЩ и Израел бивш върховен лидер на Иран Али Хаменей описва втория си син - Моджтаба. В последните дни се появи информация, че наследникът на Хаменей е оживял след американо-израелските атаки, а няколко медии дори написаха, че е избран за нов аятолах. Тази информация беше опровергана в сряда, когато член на специалния съвет от религиозни експерти, който е натоварен със задачата да намери следващия глава на Ислямската република, обяви, че тепърва започва изборът за нов върховен лидер.

Приживе Хаменей формално посочи за свои наследници трима души, сред които Хасан Хомейни, внука на лидера на революцията Рухолах Хомейни, но не и сина си. Въпреки това се смята, че 56-годишният Моджтаба е с най-големи шансове да заеме най-високата длъжност в страната. При нормални обстоятелства това би било немислимо, тъй като той

няма нужния духовен сан

В Иран след революцията не се гледа с добро око на предаването на длъжност от баща на син. Моджтаба обаче притежава коз, който би му осигурил абсолютната власт - подкрепата и лоялността на Революционната гвардия. Това е военната организация, чиято основна цел е да брани интересите на ислямисткия режим от вътрешните му врагове в самия Иран.

Духовник и политическа фигура в сянката на баща си, пътят на Моджтаба до върха започва през далечната 1969 г. Роден е 10 г. преди революцията във важния за шиитските поклонници град Машхад. Той е по-малкият син на Али Хаменей. По-големият му брат е Мостафа, също влиятелен ирански духовник. Религиозното си образование Моджтаба получава от баща си и други престижни ултра-консервативни имами в свещения град Кум. Смята се, че духовните му възгледи са силно повлияни от свещеник, познат в Иран като “аятолаха крокодил”. Става въпрос за покойния теолог Таки Язди, приживе определян от собствените си колеги като най-консервативния имам. Той беше известен радикал, който се застъпваше за разработването на ядрени оръжия и публично наричаше иранците “невежи овце”.

Независимо от уважаваните си учители и наставници Моджтаба не е високопоставен духовник. Макар да е преподавал в семинарии, той няма важните в шиитската версия на исляма титли на аятолах и муджтахид, които се изискват от конституцията, за да стане лидер. Въпреки това политическата система на Иран исторически е показвала гъвкавост, тъй като Али Хаменей също нямаше нужния духовен сан, преди да бъде избран на важния пост.

Ключов източник на влиянието на Моджтаба са неговите тесни връзки с Революционната гвардия. По време на ирано-иракската война през 80-те той служи в батальона “Хабиб”, съставен предимно от доброволци, свързани с нововъзникващите революционни мрежи на Ислямската република. Военната му служба се оказва важна, защото много от мъжете, които се сражавали редом с него, по-късно заемат висши постове в иранските служби за сигурност, разузнаването и Революционната гвардия. Смята се, че тези връзки са помогнали на Моджтаба да изгради трайни мрежи в рамките на държавния апарат.

Официално 56-годишният мъж никога не е заемал публична длъжност. Не е и добре известна фигура сред иранците, а името му доскоро рядко се появяваше в заглавията на медите. Това не пречи на различни експерти по Близкия изток да го определят за един от най-влиятелните стожери на режима в Техеран. “Моджтаба отдавна действа зад кулисите в рамките на властовата структура на режима. Той е широко считан за един от архитектите на репресиите срещу дисиденти на властта”, смята д-р Ерик Мандел от Близкоизточната политическа и информационна мрежа MEPIN.

В продължение на години Хаменей-младши е доверен съветник на баща си. Той е човекът, управлявал офиса на върховния лидер, който в Иран наричат “бейт”. Това е не просто държава в държавата, а биещото сърце на ислямисткия режим. На практика избраните от народа правителство и президент на Иран често са просто фасада с церемониални функции. Истинската власт е бейтът, който контролира лостовете за управление на сигурността, политиката и финансите на Техеран.

Моджтаба е ненавиждан от легалната опозиция,

която иска да даде по-големи правомощия на политиците и да ограничи влиянието на духовниците. Нейните лидери са известни с прозвището реформисти. След победата на консерватора Махмуд Ахмадинеджад на президентските избори през 2005 г. те обвиниха Хаменей-младши в измама и заговор с духовенството и Революционната гвардия за налагането на сравнително неизвестния кандидат. Загубилият опозиционен претендент Мехди Каруби разкритикува Моджтаба и го обвини в намеса в изборите от позицията на “господарски син”. Тогава Али Хаменей защити действията на наследника си с думите, че “Моджтаба не е просто син на господар, той самият е господар”.

През 2004 г. Моджтаба Хаменей се жени за Захра Хадад-Адел, дъщеря на бившия председател на парламента Голам-Али Адел. Според “Ню Йорк Таймс” тя може да е била сред убитите при обстрела на резиденцията на върховния лидер на 28 февруари. Заедно с нея може да е убит и единственият им син - Али.

Предполага се, че потенциалният следващ аятолах има огромно богатство, депозирано в банки в ОАЕ, Сирия, Венецуела и Африка, заедно с около 300 млн. долара в злато и диаманти.

През януари излезе информация, че Моджтаба е прехвърлил 328 млн. долара в Дубай чрез криптовалута. Според доклад голяма част от богатството му идва от данъци върху петрол, продаден на Китай и Индия. Инвестициите му включват имение на стойност 40 млн. долара на улица, известна като “Милиардерската алея” в Лондон. Говори се, че Хаменей-младши притежава част от луксозния квартал “Абас Абад” в Техеран и огромни площи земя близо до родния му Машхад. Смята се, че има частен самолет, хеликоптер и колекция от автомобили “Мерцедес”, както и породисти коне.

