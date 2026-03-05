Хаменей искал да умре като мъченик, разработил план за хаос в Близкия изток

Целта на ударите на Техеран е да разруши световните пазари

86-годишният аятолах Али Хаменей е очаквал да бъде убит от САЩ и Израел и е искал да умре като мъченик. Затова той е останал в резиденцията си в Техеран със семейството си въпреки надвисналата заплаха от нападение. Това твърди “Файненшъл Таймс”, цитирайки източници в Иран.

Според тях Техеран е започнал да прилага план, разработен по-рано от Хаменей, за да всее хаос в Близкия изток, да разруши световните пазари и така да окаже натиск върху САЩ и Израел. Планът включва удари по енергийна инфраструктура и съоръжения, чиито повреди биха могли да причинят смущения във въздушното пространство на региона.

“Нямахме друг избор. Когато червените ни линии бяха преминати в нарушение на всички международни закони, вече не можехме да се придържаме към правилата на играта”, обяснява източникът. Според “Файненшъл Таймс” Хаменей е започнал да разработва подробния план след американските удари миналия юни.

Ирански източник, близък до режима, коментира, че ударите на Иран по хотели, летища и други цивилни цели в страните от Персийския залив - Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) - правят тези райони опасни за американските граждани и никой няма да иска да ги посети.

Източникът отбеляза, че богатите на петрол съседи на Иран в Персийския залив сега “ще се изправят пред повишен инвестиционен риск”. Той обясни, че инвеститорите ще бъдат предпазливи да вкарват парите си в региона с оправданието: “Вие сте до Иран и всеки момент ракета може да падне в средата на вашата страна”.

“Политико” съобщи, че американският сенатор Линдзи Греъм вероятно е оказал значително влияние върху решението на Доналд Тръмп да започне военна операция срещу Иран. Според анонимен източник идеята за удар срещу Техеран не е получила широка подкрепа в президентската администрация. Сред активните ѝ поддръжници били посланикът на САЩ в Израел и Греъм. В неделя сенаторът похвали американските удари в Иран и заяви, че Куба е “следващата”.