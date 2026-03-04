Европрокуратурата с обиски и в България заради схема за ДДС измами за над 103 млн. евро

Европейската прокуратура в Берлин и Кьолн и Прага ръководи операция в целия ЕС срещу предполагаема престъпна организация, за която се смята, че е организирала трансгранични схеми за измама с ДДС с приблизителни данъчни щети в размер на над 103 млн. евро. Схемата е действала посредством продажба на луксозни автомобили. Разследването било с кодово име „Емили". В рамките на операцията са извършвани обиски и в България, става ясно от информация на сайта на Европейската прокуратура.

Общо 9 заподозрени са задържани. Петима в Чехия и четирима в Германия. Над 150 претърсвания били проведени в девет държави - Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Полша, Словакия. Над 1100 данъчни и полицейски следователи участват в разследването и досега са успели да конфискуват луксозни автомобили, пари в брой, произведения на изкуството и други активи на стойност над 13,5 млн. евро.

Според разследването заподозрените са участвали в трансгранична измама с ДДС. Това е сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните транзакции между държавите членки, тъй като те са освободени от ДДС в търговията с луксозни автомобили.

Смята се, че основните заподозрени, собственици на група автокъщи в Берлин и Изерлон, са били организатори и лидери на обширна престъпна мрежа, действаща в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Италия и Словакия. Разследват се и няколко служители и управителни директори на десетки фиктивни дружества.

Разследването разкрило, че престъпната мрежа е използвала разклонени търговски вериги за установяване или симулиране на трансгранични продажби на превозни средства, често с покупни цени в размер на няколкостотин хиляди евро. В рамките на търговската мрежа фиктивни дружества са служили като т.нар. липсващи търговци, които не са изпълнявали данъчните си задължения и по този начин са избягвали плащането на дължимия ДДС, докато следващият дилър, участващ в мрежата, е могъл да претендира за възстановяване на ДДС.

Други трансгранични търговски вериги, включващи германски доставчици на услуги и посредници в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Италия, Словения и Словакия, са позволили процеса да се повтаря и да се получават възстановявания на ДДС многократно.

Разследването показва, че компаниите за търговия с автомобили на основните заподозрени изглежда са играли ключова роля в схемата за измама, тъй като вероятно не са били само бенефициенти на редовни възстановявания на данък върху добавената стойност. Те са били използвани и като посредници за създаване на вериги за търговия на дребно за рекламиране на луксозни автомобили на онлайн платформи от името на фиктивни компании, както и като оператори на складове, които редовно са се занимавали с автомобили с висока цена.

Освен това разследванията на фиктивните дружества са разкрили, че техните управителни директори в действителност са били подставени лица от други държави от ЕС, като България, Унгария и Полша.

Престъпленията, за които се предполага, че са извършени от членовете на престъпната група, обхващат периода от 2017 до 2025 г. Общите щети, причинени от цялата измамна схема, се оценяват на над 103 млн. евро. Няколко разследвания, свързани с престъпната група и ръководени от различни служби на ЕППО, включително Investigation Vortex, все още продължават.

Разследванията разчитали и на подкрепата на Европол чрез аналитична помощ и инструменти за координация, с допълнителна подкрепа от националните правоприлагащи органи, което подчертава значението на трансграничното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност.