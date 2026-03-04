ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция с планове как да се справи с възможен мигрантски поток от Иран

СНИМКА: Pixabay

Турция е изготвила планове за справяне с възможен поток от хора, бягащи от войната в съседен Иран, заяви днес министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, като уточни, че подготовката включва възможни буферни зони по границата и палаткови лагери, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В момента няма необичайно движение през трите гранични пункта на границата между Иран и Турция, добави Чифтчи.

Говорейки в Анкара, министърът заяви, че властите са изготвили три плана за спешна реакция: справяне с потенциален поток от мигранти от иранската страна на границата; създаване на буферни зони по границата, ако движението не може да бъде спряно; и допускане на хората в Турция при контролирани условия.

Той добави, че Турция е подготвила първоначален капацитет за приемане на до 90 000 души в случай на внезапен наплив, включващ палаткови лагери и места за временно настаняване.

Чифтчи заяви, че властите са били информирани, че Иран ограничава напускането на страната от ирански граждани, като същевременно позволява на граждани на Турция или трети страни да излизат от Иран.

Според данни, предоставени от министъра, около 5010 души са влезели в Турция от Иран между 1 и 3 март, а 5495 души са излезли. 

СНИМКА: Pixabay

