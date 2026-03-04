Иранският външен министър: Мишената на нашите удари в Катар са американските интереси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви пред външния министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, че иранските ракетни атаки са били насочени срещу интересите на САЩ, а не срещу тези на Катар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Катарският външен министър "категорично отхвърли" това твърдение и призова за незабавно прекратяване на иранските атаки, съобщи Министерството на външните работи на Катар в "Екс".

Той заяви, че страната му ще се противопостави на всяка агресия с "правото си на самоотбрана", като подчерта, че Доха винаги е била готова за диалог и дипломация, водени добросъвестно.