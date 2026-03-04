ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски F-35 свали ирански изтребител Як-130

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22405900 www.24chasa.bg

Иранският външен министър: Мишената на нашите удари в Катар са американските интереси

4324
Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви пред външния министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, че иранските ракетни атаки са били насочени срещу интересите на САЩ, а не срещу тези на Катар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Катарският външен министър "категорично отхвърли" това твърдение и призова за незабавно прекратяване на иранските атаки, съобщи Министерството на външните работи на Катар в "Екс". 

Той заяви, че страната му ще се противопостави на всяка агресия с "правото си на самоотбрана", като подчерта, че Доха винаги е била готова за диалог и дипломация, водени добросъвестно. 

 

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите