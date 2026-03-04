САЩ: Унищожихме или повредихме сериозно над 20 кораба от иранския флот

Американските сили са унищожили или повредили сериозно повече от 20 кораба от иранския флот от началото на конфликта с Иран, започнал миналата седмица, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM), цитирано от Ройтерс и БТА.

В същото време Израел обяви, че е нанесъл удар по голям комплекс на военните и силите за сигурност в Техеран, включващ бази на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), елитното крило "Кудс" и паравоенната милиция "Басидж".

Според изявление на израелската армия, цитирано от Франс прес, въздушният удар е бил "мащабен и насочен към голям военен комплекс на иранския режим в източната част на Техеран", като комплексът е дом на командни пунктове на "всички ирански организации за сигурност".