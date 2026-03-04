Израелски F-35 свали ирански изтребител Як-130

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелски изтребител F-35 е свалил ирански Як-130 в първата въздушна битка между изтребители от началото на войната, съобщиха от израелските въоръжени сили, цитирани от The Jerusalem Post.

Производството на руския Як-130 е започнало през 90-те години. Обикновено се използва като самолет за напреднало обучение на пилоти на по-модерните руски Су-57 и други подобни самолети, но може да се използва и като боен самолет.

В неделя следобед израелските въоръжени сили бомбардираха ирански изтребители, малко преди да успеят да излетят.

Два изтребителя - един F-4 и един F-5, били на пистата и се готвели за излитане, когато израелските въоръжени сили нанесли удара.

Иранските въздушни сили, включително изтребителите F-4 и F-5, са предимно остарели и не могат да се мерят с израелските F-15, F-16 и F-35, но Як-130 е в значително по-модерен от някои от останалите.

Всеки ирански изтребител може да бъде проблем за израелските и американските дронове и като цяло да усложни бойното пространство, затруднявайки атаките от близко разстояние.

В рамките на първите два дни от конфликта Израел и САЩ установиха общо въздушно превъзходство в района на Техеран, където могат да провеждат атаки, като безпрепятствено кръжат над потенциални цели за продължителен период от време

Последният път, когато израелските въздушни сили са свалили самолет, е на 24 ноември 1985 г. по време на въздушен сблъсък над Ливан.

В този сблъсък израелски F-15 "Baz" е свалил два сирийски изтребителя МиГ-23. Впоследствие Израелските въоръжени сили публикуваха кадри от операциите на въздушните сили срещу десетки ирански системи за противовъздушна отбрана по време на операция „Ревящ лъв".

Военните заявиха, че това е засилило въздушното превъзходство на Израелските въоръжени сили в цял Иран, според прессъобщение от сряда.

Докато израелският F-35 Adir осъществи първото си пилотирано бойно поразяване, изтребителите F-35B на британските кралски въздушни сили записаха първото си потвърдено бойно поразяване, като свалиха ирански дрон над Йордания. Великобритания заяви, че това е първият случай, в който F-35 на Кралските военновъздушни сили унищожава цел по време на операция.

Кралските военновъздушни сили получихa своите F-35 през 2012 г. Стелт изтребителите достигнаха първоначална оперативна готовност през 2018 г.

Кралските военновъздушни сили също така прехванаха вражески ирански дронове в иракското въздушно пространство с помощта на самолет Typhoon, който използва ракета „въздух-въздух", за да свали дрон, летящ към Катар.