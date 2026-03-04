ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цанко Цанков с титла от световното по зимно плуван...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22406146 www.24chasa.bg

Кая Калас: С безразборните си атаки Иран показва, че уверено върви към своя крах

4532
Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Иранското правителство показва с безразборните атаки срещу съседите си, че уверено върви към своя крах, заяви днес пред журналисти ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс и БТА. 

"Стратегията на Иран е да всява смут и да подпали целия регион", допълни тя.

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви днес, че Иран прави грешка разширявайки войната към страни, които не са го атакували. До коментара му се стигна, след като Турция съобщи, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска ракета, насочила се към турското въздушно пространство.

"Иран разширява войната към страни, които не са го атакували, към държава член на НАТО и към страна от Европейския съюз, но както гласи известният афоризъм, "това е по-лошо от престъпление, това е грешка", каза Шикорски след среща на Съвета на държавите от Балтийско море.

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите