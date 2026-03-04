Американският вътрешен министър пристигна във Венецуела

Американският министър на вътрешните работи Дъг Бъргам пристигна във Венецуела, съобщи днес дипломатическата мисия на САЩ в страната, цитирана от Ройтерс и БТА. Агенцията допълва, че днес се очаква министрът да се срещне с временния президент на Венецуела Делси Родригес.

Бъргам, който също така оглавява специален съвет, целящ стимулирането на американската енергетика, пристигна на международното летище близо до Каракас. Очаква се той ще се срещне с официални лица и фирми от САЩ и Венецуела и да обсъди веригите за доставки на критични минерали.

Това е второто посещение на американски министър във Венецуела след свалянето на президента Николас Мадуро при операция на САЩ през януари.