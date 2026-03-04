Португалия разреши на САЩ да използват военновъздушна база на Азорските острови

Португалското правителство е разрешило на САЩ да използват военновъздушна база на Азорските острови в рамките на операциите срещу Иран, но "при определени условия", заяви днес пред парламента португалският премиер Луиш Монтенегро, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.

Това разрешение е "дадено при определени условия [...], а именно, че тези операции трябва да имат отбранителен характер или да са ответни, да са необходими и пропорционални и да са насочени изключително срещу военни цели", заяви лидерът на дясното португалско правителство.

"Тези три условия са в съответствие с международното право", каза Монтенегро, който, в отговор на исканията за разяснения от страна на социалистическата опозиция, отказа да заяви ясно дали подкрепя или се противопоставя на ударите срещу Иран.

"Португалия не се е присъединявала, не се е ангажирала и не се е въвличала в тази военна акция", заяви премиерът, като веднага добави, че "няма съмнение, че Португалия поддържа много по-тесни отношения със своя съюзник САЩ", отколкото с Иран.

Монтенегро също така избегна да заеме позиция в подкрепа на испанското социалистическо правителство, заплашено с ответни мерки от американския президент Доналд Тръмп заради това, че е отказало да позволи на САЩ да използват бази в Испания, докато френският президент Еманюел Макрон и председателят на Европейския съвет, португалецът Антонио Коща, изразиха солидарност с Испания.

Португалските власти вече признаха, че САЩ са засилили използването на базата "Лажеш" на остров Терсейра в Азорския архипелаг в седмиците преди атаката срещу Иран в събота.

Тези операции бяха проведени въз основа на общо разрешение, подновявано ежегодно. Едва в събота, след първите удари, САЩ информираха Португалия за атаката си срещу Иран и получиха това "условно разрешение", уточни снощи португалският министър на външните работи Пауло Ранжел.

Използването на военновъздушната база "Лажеш" на Азорските острови от САЩ се извършва "в строго съответствие" с правото и споразуменията, каза днес пред парламента Монтенегро, цитиран от Ройтерс.

Поради стратегическото си местоположение в Атлантическия океан базата "Лажеш" започва да се използва от съюзниците към края на Втората световна война, а през 1951 г. е подписано споразумение за нейното използване от САЩ, припомня АФП.