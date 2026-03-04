Ливан: При израелски удари срещу в страната ни са загинали 72-ма души

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските удари в Ливан са причинили смъртта на 72-ма души и са принудли 83 000 души да напуснат дома си от началото на седмицата, сочат данни, публикувани днес от ливанските власти, предаде Франс прес.

Според министерството на здравеопазването 437 души са пострадали при ударите, извършени в отговор на атаките на проиранското шиитско въоръжено движение "Хизбула" срещу територията на Израел, съобщава БТА.

Министърката по социалните въпроси на Ливан Ханин Сайед посочи, че 83 847 души са били регистрирани в официалните приемни центрове.