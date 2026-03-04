Иран: Ще атакуваме израелските посолства в цял свят, ако Израел удари иранското в Бейрут

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на иранските въоръжени сили бригаден генерал Аболфазъл Шекарчи заплаши с нападения израелските посолства в цял свят, ако Израел атакува иранското посолство в ливанската столица Бейрут, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според държавната информационна агенция ИРНА генералът е заявил, че в такъв случай израелските дипломатически мисии по цялия свят ще станат "легитимна цел".

"От уважение към другите държави досега се въздържахме да предприемаме действия срещу израелските посолства", бе цитиран да казва Шекарчи. "Ако Израел нападне иранското посолство в Бейрут, без съмнение ще атакуваме всички негови посолства."