ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цанко Цанков с титла от световното по зимно плуван...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22406522 www.24chasa.bg

Посолството на САЩ в Багдад: Американците да напуснат Ирак

2576
СНИМКА: Pixabay

Посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак възможно най-скоро, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Американските граждани в Ирак са призовани да напуснат страната веднага щом стане достатъчно безопасно, а дотогава да потърсят убежище", се казва в изявление на посолството. "Ако могат да напуснат страната безопасно, трябва да го направят веднага", се посочва още в него. 

По-рано днес няколко безпилотни летателни апарата бяха свалени близо до международното летище в Багдад, часове след друга подобна атака, съобщиха два иракски източника от службите за сигурност пред АФП, без да съобщават за нанесени щети. 

На летището се намира и военна база, в която е разположена дипломатическата мисия на САЩ и в която преди това бяха разположени подразделения от коалиционните сили в Ирак под командването на Вашингтон. 

Експлозии бяха чути и в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Според журналисти на АФП, които са били на място, те са отекнали близо до летището, където има разположени части на водената от САЩ коалиция. 

Властите в Ирак съобщиха, че цялата страна е засегната от прекъсване на електроснабдяването. "Електропреносната мрежа е напълно изключена във всички провинции", съобщиха Министерството на електроенергията и иракската информационна агенция ИНА, която добави, че започва постепенно възстановяване. 

 

 

 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите