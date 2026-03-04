Посолството на САЩ в Багдад: Американците да напуснат Ирак

Посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак възможно най-скоро, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Американските граждани в Ирак са призовани да напуснат страната веднага щом стане достатъчно безопасно, а дотогава да потърсят убежище", се казва в изявление на посолството. "Ако могат да напуснат страната безопасно, трябва да го направят веднага", се посочва още в него.

По-рано днес няколко безпилотни летателни апарата бяха свалени близо до международното летище в Багдад, часове след друга подобна атака, съобщиха два иракски източника от службите за сигурност пред АФП, без да съобщават за нанесени щети.

На летището се намира и военна база, в която е разположена дипломатическата мисия на САЩ и в която преди това бяха разположени подразделения от коалиционните сили в Ирак под командването на Вашингтон.

Експлозии бяха чути и в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Според журналисти на АФП, които са били на място, те са отекнали близо до летището, където има разположени части на водената от САЩ коалиция.

Властите в Ирак съобщиха, че цялата страна е засегната от прекъсване на електроснабдяването. "Електропреносната мрежа е напълно изключена във всички провинции", съобщиха Министерството на електроенергията и иракската информационна агенция ИНА, която добави, че започва постепенно възстановяване.