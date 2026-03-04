Белият дом: Терористичният режим на Иран е напът да бъде напълно унищожен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въоръжените сили на САЩ планират да установят пълен контрол над въздушното пространство на Иран в следващите часове

Испания се е съгласила да сътрудничи с американските военни

Засега сухопътна операция в Иран не е част от плана за водене на бойните действия

Иранските власти са "изправени пред пълно унищожение" благодарение на американско-израелските удари, заяви днес Белият дом, цитиран от Франс прес.

"Терористичният режим на Иран е напът да бъде напълно унищожен", заяви пред медиите говорителката на Белия дом Карълайн Левит, като добави, че Иран ще "плати за престъпленията си".

В САЩ се появиха съобщения, че Моджтаба Хаменей, синът на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей, се е превърнал в основен кандидат за негов наследник, а американските разузнавателни служби следят внимателно ситуацията, добави говорителката, цитирана от Ройтерс и БТА.

Левит посочи, че информацията за местонахождението на аятолах Али Хаменей е повлияла на времето на американско-израелския удар срещу Иран, при който загина върховният лидер.

"Президентът е достатъчно умен, за да не обръща внимание на фалшивите заглавия, създадени от хората в тази зала, че действията му са неоправдани", заяви Левит на пресконференцията относно подкрепата на американския народ за войната и добави: "Това е безскрупулен терористичен режим, който заплашва САЩ, нашите съюзници и нашия народ от 47 години, и американският народ е достатъчно умен, за да го знае".

По думите ѝ Тръмп обсъжда със съветници и "размишлява активно" каква роля може да играят САЩ в следвоенен Иран.

"Мисля, че това е нещо, върху което президентът активно размишлява и обсъжда със своите съветници и екипа си по национална сигурност", заяви пред журналисти говорителката, като подчерта обаче, че "за момента основната цел, ежеминутно, ежечасно и ежедневно, е да се гарантира бърз и ефективен успех на операция "Епична ярост".

Левит добави, че за момента евентуална сухопътна операция в Иран не е част от плана за водене на бойните действия.

Говорителката заяви също, че Испания се е съгласила да сътрудничи с американските военни, след като Тръмп заплаши страната с търговско ембарго, ако не позволи на американските сили да използват нейните военновъздушни и военноморски бази.

Тя добави, че Тръмп ще присъства на официалното посрещане на тленните останки на шестимата американски войници, загинали във войната срещу Иран.

Президентът на САЩ е разговарял с кюрдски лидери за състоянието на американска база в Северен Ирак, каза още Левит.

Американските въоръжени сили планират да установят "пълен" контрол над иранското въздушно пространство в следващите часове, заяви Белият дом.

"Планираме да установим пълен и безусловен контрол над иранското въздушно пространство в следващите часове", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви тази сутрин, без да уточнява в какви срокове, че САЩ и Израел "ще установят пълен контрол над иранското въздушно пространство".

"Ще летим целодневно, ден и нощ, за да открием, набележим и унищожим ракетите и военните съоръжения за отбрана на иранската армия", допълни ръководителят на Пентагона.