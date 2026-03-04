ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон призова Нетаняху да се въздържа от сухопътна офанзива в Ливан

Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху и го е призовал "да зачита териториалната цялост на Ливан и да се въздържа от сухопътна офанзива", предаде Франс прес.

Освен този разговор, първият между двамата лидери от миналото лято, Макрон е разговарял и с ливанския президент Жозеф Аун и премиера Науаф Салам.

"Подчертах необходимостта "Хизбула" незабавно да прекрати атаките си срещу Израел и извън него", написа френския лидер в "Екс", цитиран от БТА. 

"Предвид хуманитарната криза в Южен Ливан" от началото на войната в Близкия изток, "Франция ще предприеме незабавни инициативи в подкрепа на разселените ливански граждани", добави той.

