Испания категорично отрича да обмисля сътрудничество със САЩ във войната им срещу Иран

Испанското правителство "категорично" отрича всякакво намерение да сътрудничи военно на САЩ във войната им срещу Иран и продължава да отказва да разреши на американски самолети да използват военни бази на своя територия, заяви днес испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес, цитиран от Франс прес и БТА.

"Нашата позиция остава абсолютно непроменена и категорично отричам всякаква промяна", каза Албарес пред радио "Кадена Сер", малко след изявленията на говорителката на Белия дом Карълайн Левит, която увери, че Испания е приела да "сътрудничи на американската армия".