Две жени в еднакви бели рокли или една и съща зад ...

Зеленски: Партньорите ни, включително САЩ, поискаха помощ в борбата с дроновете на Иран

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че партньорите на страната му, включително САЩ, са потърсили помощта ѝ в противодействието на иранските дронове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Партньорите се обръщат към нас, искайки помощ в защитата от иранските дронове "Шахед". Необходими са им експертни познания, и то такива, придобити в реална оперативна среда", каза той във вечерното си видеообръщение. "Постъпиха запитвания и от американска страна", допълни Зеленски.

Още преди това Зеленски и други украински официални представители предложиха Киев да сподели експертния си опит с държавите от Близкия изток, ако те помомогнат Русия да бъде убедена да спре огъня в нестихващия от четири години конфликт в Украйна. 

 

 

