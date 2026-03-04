"Хизбула": Наши бойци влязоха в пряк сблъсък с израелски

Ливанското въоръжено движение "Хизбула" заяви днес, че нейни бойци са влезли в "пряк сблъсък" с израелски войници, които са навлезли в град Хиям в Южен Ливан, на шест километра от границата с Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това е първият съобщен пряк сблъсък от такъв характер тази седмицата между проиранското шиитско движение "Хизбула" и Израел, след началото на американските и израелските удари срещу Иран в събота.

След като преследвали израелска армейска част, която се опитвала да настъпи в града, бойците на "Хизбула" задействали взривно устройство и влезли в пряк сблъсък с израелските войници, според изявление на шиитската групировка, която днес пое отговорност за 14 атаки срещу позиции на Израел.