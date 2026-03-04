ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две жени в еднакви бели рокли или една и съща зад ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22406946 www.24chasa.bg

"Хизбула": Наши бойци влязоха в пряк сблъсък с израелски

3572
Снимка: Pixabay

Ливанското въоръжено движение "Хизбула" заяви днес, че нейни бойци са влезли в "пряк сблъсък" с израелски войници, които са навлезли в град Хиям в Южен Ливан, на шест километра от границата с Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Това е първият съобщен пряк сблъсък от такъв характер тази седмицата между проиранското шиитско движение "Хизбула" и Израел, след началото на американските и израелските удари срещу Иран в събота. 

След като преследвали израелска армейска част, която се опитвала да настъпи в града, бойците на "Хизбула" задействали взривно устройство и влезли в пряк сблъсък с израелските войници, според изявление на шиитската групировка, която днес пое отговорност за 14 атаки срещу позиции на Израел. 

 

 

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите