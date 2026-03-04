Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран, изстреляните от Иран ракети намаляват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран, съобщи израелската армия, в петия ден от продължаващата война в Близкия изток, започнала след американските и израелските удари срещу Иран в събота, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) "започнаха нова вълна от удари, насочени срещу военната инфраструктура на иранския режим в Техеран", се посочва в официално изявление.

Броят на иранските ракети, изстреляни към Израел, намалява "всеки ден", заяви пред журналисти говорителят на израелската армия подполковник Надав Шошани.

"Ние неутрализирахме около 300 балистични ракетни пускови установки. Смятаме, че нашите операции срещу тези ракетни пускови установки и складове до голяма степен обясняват защо наблюдаваме ежедневно намаляване на броя на ракетите, изстреляни към Израел", заяви той.