ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две жени в еднакви бели рокли или една и съща зад ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22407142 www.24chasa.bg

Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран, изстреляните от Иран ракети намаляват

2676
СНИМКА: Pixabay

Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран, съобщи израелската армия, в петия ден от продължаващата война в Близкия изток, започнала след американските и израелските удари срещу Иран в събота, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) "започнаха нова вълна от удари, насочени срещу военната инфраструктура на иранския режим в Техеран", се посочва в официално изявление. 

Броят на иранските ракети, изстреляни към Израел, намалява "всеки ден", заяви пред журналисти говорителят на израелската армия подполковник Надав Шошани. 

"Ние неутрализирахме около 300 балистични ракетни пускови установки. Смятаме, че нашите операции срещу тези ракетни пускови установки и складове до голяма степен обясняват защо наблюдаваме ежедневно намаляване на броя на ракетите, изстреляни към Израел", заяви той. 

 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите