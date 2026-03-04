Лидерът на "Хизбула": Движението няма да се предаде пред израело-американската агресия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководителят на ливанското шиитско движение "Хизбула", което е подкрепяно от Иран - Наим Касев заяви, че пред израело-американската агресия то няма да се предаде, съобщиха световните агенции.

Касем в изказване, предавано по телевизията, каза, че "Хизбула" и ислямската съпротива реагират на американо-израелската агресия и че това е легитимно право. Той заяви, че движението избира да се противопостави на това до последната саможертва.

Това беше първото изявление на Наим Касем от началото на американо-израелските удари по Иран и на израелските удари по Ливан, съобщава БТА.

Касем каза, че "Хизбула" ще излезе победител и че не се плаши от конфронтацията. Той обвини Израел "във война на изтребление" срещу неговото движение.

Наим Касем заяви, че докато съществува израелска окупация в ливанските територии, то съпротивата и оръжията са легитимно право, което е в съответствие с конституцията на Ливан и с позицията на ливанското правителство.

"Хизбула" изстреля ракети по Израел в понеделник през нощта в отговор на убийството от Израел на върховния ирански духовен лидер, аятолах Али Хаменей. Оттогава Израел поднови атаките по Ливан, като казва, че атакува цели на "Хизбула" и в тази нова вълна на насилие загинаха 72 души, а 437 бяха ранени.

Израел предупреди тази вечер жителите на дузина ливански гранични села да се евакуират незабавно, предаде Асошиейтед прес.