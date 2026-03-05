Иранската армия удари по кюрдски групи в Ирак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранската армия заяви, че отново е нанесла удари по кюрдски групи в съседен Ирак, предадоха ИРНА, ДПА и Франс прес, цитирани от БТА.

Три ракети са били изстреляни по щабовете на опозиционни кюрдски групировки. Иранският пропаганден канал "Прест Ти Ви" публикува видеа, които според него показват попадения по позиции на „анти-ирански сепаратисти" в Ирак.

Американските медии наскоро съобщиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да въоръжи кюрдски групи, за да предизвика бунт срещу иранското ръководство. Белият дом отрече тези съобщения.

Но все пак прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит потвърди, че Тръмп е разговарял с кюрдски лидери в региона относно американската база в Северен Ирак.

Кюрдите са етническа група, съставлявана от приблизително 30 милиона души, живеещи основно в Ирак, Иран, Сирия и Турция.

Те водят десетилетия наред борба за собствена държава и дълго време са били преследвани и потискани както в Ирак, така и в Иран и Турция. Автономният кюрдски регион в Ирак е създаден след свалянето на Саддам Хюсеин от власт в Ирак през 2003 г.