Сапьори обезвредиха снаряд от Втората световна война на Халкидики

Неексплодирал артилерийски снаряд от Втората световна война бе открит при рутинни изкопни работи Халкидики.

Строителен екип, подготвящ терен за нова сграда, се натъкна на опасна находка.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията след като работниците открили корозиралия боеприпас заедно с метален военен шлем на няколко метра под земната повърхност. Властите реагираха мигновено, отцепвайки района и преустановявайки всякаква дейност в близост до парцела.

За обезвреждането на устройството бе мобилизиран специализиран екип от 34-та механизирана бригада на Гръцката армия. Военните експерти извършиха прецизна операция по обезопасяването на снаряда, която приключи успешно. Боеприпасът бе транспортиран при строги мерки за сигурност до военен полигон, където ще бъде унищожен чрез контролиран взрив.

„При подобни ситуации рискът винаги е реален, независимо от възрастта на боеприпаса," коментираха експерти от армията. Те припомниха, че районът на Северна Гърция често разкрива подобни „скрити заплахи" от миналия век, и призоваха гражданите при никакви обстоятелства да не местят подозрителни предмети.

Към момента ситуацията в Неа Каликратия е напълно нормализирана, а ограничителните ленти са премахнати. Строителните дейности на обекта се очаква да продължат след допълнителна проверка на терена.