Парламентът в Атина прие окончателно регламента за гласуване по пощата

Гръцкият парламент прие историческа реформа, която позволява на гръцките граждани в чужбина да гласуват по пощата и на национални избори. Решението беше взето на 4 март 2026 г. след оспорвани дебати.

Законопроектът на Министерството на вътрешните работи получи подкрепата на над 200 депутати (201 гласа „за"), което е необходимият конституционен праг за незабавното прилагане на промените още на следващия национален вот. Реформата бе подкрепена от управляващата „Нова демокрация", ПАСОК и независими депутати.

Въпреки че пощенският вот мина, предложението за създаване на специален избирателен район „Чужбина" с 3 депутатски места събра само обикновено мнозинство. Това означава, че този нов район ще влезе в сила едва след 18 месеца или за по-следващите избори.

Гражданите в чужбина ще имат право на избор – да гласуват по пощата или лично в определени избирателни секции в консулствата.

Досега гърците в чужбина често бяха възпрепятствани да упражнят правото си на глас поради големи разстояния до малкото на брой изборни секции в консулствата. Новата система се основава на успешния модел от евроизборите през 2024 г., като премахва нуждата от пътуване. Гласоподавателите ще получават изборните материали чрез безплатен за тях куриер и ще ги изпращат обратно до Гърция.

Премиерът Кириакос Мицотакис определи реформата като „историческо постижение", което укрепва връзката между Гърция и нейните граждани по целия свят. Процесът на регистрация ще се извършва чрез онлайн платформата Gov.gr.

За да гласуват от чужбина, избирателите трябва да отговарят на условия, които потвърждават връзката им с Гърция - да са пребивавали в Гърция общо поне 2 години през последните 35 години и да са подали данъчна декларация в Гърция за текущата или предходната данъчна година.