ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милен Керемедчиев: Ние не сме легитимна цел за Ира...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22407348 www.24chasa.bg

Парламентът в Атина прие окончателно регламента за гласуване по пощата

Бойка Атанасова, Атина

3364
Гръцкият парламент прие окончателно регламента за гласуване по пощата Снимка Pixabay

Гръцкият парламент прие историческа реформа, която позволява на гръцките граждани в чужбина да гласуват по пощата и на национални избори. Решението беше взето на 4 март 2026 г. след оспорвани дебати.

Законопроектът на Министерството на вътрешните работи получи подкрепата на над 200 депутати (201 гласа „за"), което е необходимият конституционен праг за незабавното прилагане на промените още на следващия национален вот. Реформата бе подкрепена от управляващата „Нова демокрация", ПАСОК и независими депутати.

Въпреки че пощенският вот мина, предложението за създаване на специален избирателен район „Чужбина" с 3 депутатски места събра само обикновено мнозинство. Това означава, че този нов район ще влезе в сила едва след 18 месеца или за по-следващите избори.

Гражданите в чужбина ще имат право на избор – да гласуват по пощата или лично в определени избирателни секции в консулствата.

Досега гърците в чужбина често бяха възпрепятствани да упражнят правото си на глас поради големи разстояния до малкото на брой изборни секции в консулствата. Новата система се основава на успешния модел от евроизборите през 2024 г., като премахва нуждата от пътуване. Гласоподавателите ще получават изборните материали чрез безплатен за тях куриер и ще ги изпращат обратно до Гърция.

Премиерът Кириакос Мицотакис определи реформата като „историческо постижение", което укрепва връзката между Гърция и нейните граждани по целия свят. Процесът на регистрация ще се извършва чрез онлайн платформата Gov.gr.

За да гласуват от чужбина, избирателите трябва да отговарят на условия, които потвърждават връзката им с Гърция - да са пребивавали в Гърция общо поне 2 години през последните 35 години и да са подали данъчна декларация в Гърция за текущата или предходната данъчна година.

Гръцкият парламент прие окончателно регламента за гласуване по пощата Снимка Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите