Гърция гони имами на незаконни джамии

Гръцките власти стартираха специализирана операция по идентифициране и запечатване на незаконни джамии, функциониращи предимно в региона на Атика. Акцията е част от новата политика на правителството за „нулева толерантност" към нерегламентираните религиозни обекти, които често се помещават в мазета, гаражи и складове.

Министърът на миграцията и убежището Танос Плеврис подчерта, че всеки обект, който няма официално разрешение от Министерството на образованието и религиозните въпроси, ще бъде незабавно запечатан от органите на реда. Ключов елемент в операцията е прилагането на новия закон (5224/2025), който позволява на държавата да анулира разрешителните за пребиваване и да депортира чужди граждани, организиращи или ръководещи тези незаконни молитвени домове.

„Всички незаконни места за поклонение ще бъдат запечатани, а законовите документи на тези, които ги управляват, ще бъдат анулирани. Тези, които не спазват гръцкото законодателство, ще бъдат автоматично депортирани", заяви министър Плеврис.

В момента се извършва цялостно картографиране на около 60 подозрителни локации в Атина и Пирея. Властите са идентифицирали близо 60 импровизирани джамии, които не само нарушават законите за вероизповеданията, но и представляват риск за обществената безопасност и хигиена. Вече има регистриран прецедент с депортацията на гражданин на Бангладеш, обвинен в организиране на нелегално религиозно пространство в квартал Агиос Николаос. В момента в района на Атина и Пирея има само 13 законно функциониращи джамии.

Гръцкото правителство категорично заявява, че мерките не ограничават религиозната свобода, а целят борба с радикализацията и налагане на конституционния ред. Вярващите биват насочвани към официалната джамия в квартал Вотаникос, която е под прекия надзор на държавата.

„Операция зачистване" бележи прехода към фаза на пълна прозрачност и строг държавен контрол върху нерегламентираните религиозни дейности в страната.